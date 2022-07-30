Об этом сообщили в управлении СБУ Одесской области.

Так, в Одесской области сотрудники Службы безопасности Украины блокировали схему по незаконному пересечению государственной границы мужчинами призывного возраста, которые намеревались избежать мобилизации в период военного положения.

Оперативники спецслужбы установили, что миграционную деятельность организовали соучредитель одной из благотворительных организаций и ее волонтер, их пособником был бывший полицейский. Стоимость своих «услуг» злоумышленники оценили в 9 тысяч долларов из каждого потенциального призывника.

Злоумышленники использовали удостоверения благотворительного фонда, а также опознавательные знаки участников терробороны для беспрепятственного прохождения блокпостов. Прикрываясь своими удостоверениями, они незаконно переправляли "уклонистов" автомобилями на территорию Молдовы в район транзитного участка трассы "Одесса-Рени".

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Сотрудники СБУ провели обыски по местам жительства фигурантов производства, в ходе которых выявлены и изъяты:
• мобильные телефоны и документы, имеющие доказательное значение;
• денежные средства;
• незарегистрированные устройства травматического действия;
• транспортные средства.

Напомним, ранее сообщалось о мужчине, который устроил дебош в храме и избил одесситку.

Также сообщалось, что Братчук раскрыл коварный план россиян в Одесской области.

Кроме того Politeka.net писала о последствиях ракетной атаки по Затоке.