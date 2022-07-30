Об этом сообщили в управлении СБУ Одесской области.
Так, в Одесской области сотрудники Службы безопасности Украины блокировали схему по незаконному пересечению государственной границы мужчинами призывного возраста, которые намеревались избежать мобилизации в период военного положения.
Оперативники спецслужбы установили, что миграционную деятельность организовали соучредитель одной из благотворительных организаций и ее волонтер, их пособником был бывший полицейский. Стоимость своих «услуг» злоумышленники оценили в 9 тысяч долларов из каждого потенциального призывника.
Злоумышленники использовали удостоверения благотворительного фонда, а также опознавательные знаки участников терробороны для беспрепятственного прохождения блокпостов. Прикрываясь своими удостоверениями, они незаконно переправляли "уклонистов" автомобилями на территорию Молдовы в район транзитного участка трассы "Одесса-Рени".
"Эвакуируйтесь": жителей одной из областей уговаривают уезжать, пока не поздно
Россияне этого не учли: местные сдали, кто и как расстрелял колонию с украинскими пленными
Лобовое столкновение: молодые родители погибли в страшном ДТП, за жизнь новорожденной малышки борются врачи
Мобилизация в Украине, принято новое правило: кому уже не придет повестка
Удар по Николаеву, оккупанты обстреляли остановку: "12 человек лежит на земли"
Сотрудники СБУ провели обыски по местам жительства фигурантов производства, в ходе которых выявлены и изъяты:
• мобильные телефоны и документы, имеющие доказательное значение;
• денежные средства;
• незарегистрированные устройства травматического действия;
• транспортные средства.
Напомним, ранее сообщалось о мужчине, который устроил дебош в храме и избил одесситку.
Также сообщалось, что Братчук раскрыл коварный план россиян в Одесской области.
Кроме того Politeka.net писала о последствиях ракетной атаки по Затоке.