Соучредитель одной из благотворительных организаций и ее волонтер в Одесской области организовали схему по незаконной переправке потенциальных призывников за границу.

Об этом сообщили в управлении СБУ Одесской области.

Так, в Одесской области сотрудники Службы безопасности Украины блокировали схему по незаконному пересечению государственной границы мужчинами призывного возраста, которые намеревались избежать мобилизации в период военного положения.

Оперативники спецслужбы установили, что миграционную деятельность организовали соучредитель одной из благотворительных организаций и ее волонтер, их пособником был бывший полицейский. Стоимость своих «услуг» злоумышленники оценили в 9 тысяч долларов из каждого потенциального призывника.

Злоумышленники использовали удостоверения благотворительного фонда, а также опознавательные знаки участников терробороны для беспрепятственного прохождения блокпостов. Прикрываясь своими удостоверениями, они незаконно переправляли "уклонистов" автомобилями на территорию Молдовы в район транзитного участка трассы "Одесса-Рени".

Сотрудники СБУ провели обыски по местам жительства фигурантов производства, в ходе которых выявлены и изъяты:

• мобильные телефоны и документы, имеющие доказательное значение;

• денежные средства;

• незарегистрированные устройства травматического действия;

• транспортные средства.

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