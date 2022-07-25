Как отметил сипкер Одесской ОВА Сергей Братчук, катер П-275 типа "Раптор" оккупантов был поврежден с помощью Bayraktar TB2.

«Пробоина под брезентом, но, судя по общему виду катера, ремонтировать им придется очень долго», – отметил Братчук.

Известно, что оккупанты эвакуировали катер в один из подконтрольных рф портов.

Добавим, что патрульные катера "Раптор" относятся к кораблям 4-го ранга в ВМФ ВС России.

Катера предназначены для патрулирования, проведения поисково-спасательных операций, переброски десанта в прибрежной зоне морей, проливах и устьях рек в светлое и темное время суток при максимальном удалении до 100 миль от пункта базирования. Также они могут входить в состав большого десантного корабля или универсального десантного корабля, размещаясь в док-камере или на борту.

В марте один из российских "Рапторов" был отправлен украинскими защитниками на дно под Мариуполем.

Также сообщалось, что спикер Одесской областной военной администрации Сергей Братчук рассказал, что Одесса остается в циничных и дерзких планах российских оккупантов.

Кроме того, напомним, что в Одессе были задержаны десятки подозрительных людей.