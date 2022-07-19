Об этом Олег Жданов рассказал во время национального информационного телемарафона. По его словам, Украина может одной спецоперацией решить вопрос существования российских войск на территории непризнанного Приднестровья. И Россия, - убежден эксперт, прекрасно понимает, что у Украины есть гораздо больше сил, чем российских войск на территории Приднестровья.

Поэтому, на данный момент, единственное, что может осуществляться с территории так называемой непризнанной "ПМР", это аэроразведка наших территорий.

"Российская Федерация уже это поняла, что без усиления, без увеличения численности группировки войск в Приднестровье делать какие-либо движения в плане военных действий или конфронтации не стоит. Потому что у нас есть гораздо больше сил, и мы можем просто одной операцией решить вообще вопрос существование группы российских войск на территории Приднестровья. Если нас попросит об этом та же Молдова. Поэтому они просто ведут разведку, к сожалению, и могут передавать координаты целей для ракетных ударов по Одессе", — сказал Жданов.

Напомним, стало известно о пострадавших в результате нового обстрела Одесской области, кадры разрушений.

Также сообщалось, что одесситы записи видео возле школы, о которой упоминали минобороны России.