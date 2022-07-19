Об этом Олег Жданов рассказал во время национального информационного телемарафона. По его словам, Украина может одной спецоперацией решить вопрос существования российских войск на территории непризнанного Приднестровья. И Россия, - убежден эксперт, прекрасно понимает, что у Украины есть гораздо больше сил, чем российских войск на территории Приднестровья.
Поэтому, на данный момент, единственное, что может осуществляться с территории так называемой непризнанной "ПМР", это аэроразведка наших территорий.
"Российская Федерация уже это поняла, что без усиления, без увеличения численности группировки войск в Приднестровье делать какие-либо движения в плане военных действий или конфронтации не стоит. Потому что у нас есть гораздо больше сил, и мы можем просто одной операцией решить вообще вопрос существование группы российских войск на территории Приднестровья. Если нас попросит об этом та же Молдова. Поэтому они просто ведут разведку, к сожалению, и могут передавать координаты целей для ракетных ударов по Одессе", — сказал Жданов.
Зеленский впервые заговорил о болезни путина и чего нужно на самом деле бояться: "Есть большая..."
"Отбросили захватчиков": россияне с треском провалили штурмы, а в Беларуси проходит ротация
Уничтожить Крымский мост: Украине наконец дадут то, чем можно это сделать, но с условием
Вспахал винтом землю: падение вертолета с росгвардейцами попало на видео
"Карма прилетела": дома у не вернувшегося из Украины оккупанта заметили любопытную деталь
Напомним, стало известно о пострадавших в результате нового обстрела Одесской области, кадры разрушений.
Также сообщалось, что одесситы записи видео возле школы, о которой упоминали минобороны России.