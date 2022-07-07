На внеочередной сессии Белгород-Днестровского районного совета произошла драка высокопоставленных чиновников.
Как сообщает Думская, прямо во время заседания сцепились пришедший на сессию мэр Аккермана Виталий Граждан (представитель ОПЗЖ) и зять экс-губернатора Сергея Гриневецкого и по совместительству глава райсовета Григорий Мельниченко (он член партии «Доверяй Делам»).
Что точно стало причиной конфликта — сейчас не понятно. Однако чиновники явно были на взводе и не желали видеть друг друга. Поскольку им все же пришлось встретиться, мужчины тут же принялись оскорблять друг друга и вскоре затеяли драку.
Оппоненты обменялись несколькими ударами по лицу, Виталий Граждан на секунду упал, но кажется, смог победить в схватке и выдавить оппонента из президиума.
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Кроме того Politeka.net писала, что Виталий Ким объяснил, нужен ли оккупантам Николаев для захвата Одессы.