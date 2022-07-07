7-10 июля по Одесской области ожидается чрезвычайная пожарная опасность (V класса), местами средняя (III класса) и высокая (IV класса)
Согласно прогнозу погоды Гидрометцентра Черного и Азовского морей, в пятницу, 8 июля, в Одессе будет облачно с прояснениями.
Кратковременный дождь. Ветер северный, 9-14 м/с.
Температура ночью 18-20°С, днем 28-30°С.
Температура морской воды 23-24°С.
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По Одесской области — облачно с прояснениями. Местами кратковременный дождь, днем местами гроза. Ветер северный, 9-14 м/с.
Температура ночью 17-22°С, днем 27-32°С.
Напомним, оккупанты нанесли новый подлый удар по Одесчине.
Также сообщалось о воздушном бое на юге Украины.
Кроме того Politeka.net писала, что Виталий Ким объяснил, нужен ли оккупантам Николаев для захвата Одессы.