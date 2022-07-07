7-10 июля по Одесской области ожидается чрезвычайная пожарная опасность (V класса), местами средняя (III класса) и высокая (IV класса)

Согласно прогнозу погоды Гидрометцентра Черного и Азовского морей, в пятницу, 8 июля, в Одессе будет облачно с прояснениями.

Кратковременный дождь. Ветер северный, 9-14 м/с.

Температура ночью 18-20°С, днем ​​28-30°С.

Температура морской воды 23-24°С.

По Одесской области — облачно с прояснениями. Местами кратковременный дождь, днем ​​местами гроза. Ветер северный, 9-14 м/с.

Температура ночью 17-22°С, днем ​​27-32°С.

Напомним, оккупанты нанесли новый подлый удар по Одесчине.

Также сообщалось о воздушном бое на юге Украины.

Кроме того Politeka.net писала, что Виталий Ким объяснил, нужен ли оккупантам Николаев для захвата Одессы.