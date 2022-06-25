В Одесской области на незаконной операции по отчуждению государственной собственности, стоимостью почти 60 млн гривен, поймали госисполнительницу.

Об этом сообщает СБУ в Одесской области.

Речь идет о 3 тысячах кв.м. помещений госпредприятия «Чоразморшлях», которое находится в собственности Министерства инфраструктуры Украины.

Пользуясь тем, что относительно предприятия открыто исполнительное производство из-за неуплаты некоторых платежей, представители исполнительной службы незаконно арестовали здание. После этого фигуранты также незаконно реализовали имущественный комплекс на электронных торгах представителям коммерческой структуры, собственником которой являются граждане рф.

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Убытки оценили в 59 млн 717 тысяч гривен. Главной госисполнительнице Южного межрегионального управления объявлено подозрение по ч. 2 ст. 367 ККУ.

Напомним, русский язык и литература исчезнут из школьной программы - что нужно знать жителям Одесской области.

Также сообщалось, что Россия потерпела фиаско в Черном море, британская разведка сообщила детали.

Кроме того Politeka.net писала, что Труханов высказался о переименовании улицы Пушкинской.