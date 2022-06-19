Городской голова Одессы Геннадий Труханов сказал, что не поддерживает переименование улицы названной в честь русского поэта Александра Пушкина

Об этом он сообщил во время интервью The New York Times.

Издание отмечает, что одесситы предлагают переименовать улицу Пушкинскую.

"Нет, я бы этого не поддержал. Одесса является межкультурной столицей Украины. Меня беспокоит рост ненависти ко всему российскому", - сказал Труханов.

Издание в своей статье рассказывало о возобновлении работы Одесской оперы.

"Важно показать, что Одесса жива, что Украина жива, что мы хотим жить и творить, а путь российских оккупантов – это убийства и смерть. Если бы Путин решился ударить в оперу, ненависть, с которой он столкнется во всем мире, просто невероятна", – сказал Труханов.

The New York Times отметило, что долгое время считали, будто Труханов имеет пророссийские симпатии, и с начала войны он превратился в откровенного защитника и своего города. Отмахнувшись от обвинений, он сказал, что ему грустно видеть, как Россия разрушает свои претензии быть культурной нацией".

Напомним, корректировщик удара по мосту через залив "нашелся" в Одесской области: в СБУ выдали подробности.

Кроме того, украинцы нанесли точный удар по российскому буксиру.

Также Politeka писала, что одесские пляжи могут частично открыть для посещения.