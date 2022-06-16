Так, по словам народного депутата, члена комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Сергея Рахманина, у ЗСУ были достаточно успешные действия в районе Давыдова Брода, но, судя по всему, враг все-таки восстановил контроль над этой местностью и взял под полный контроль Кинбурнскую косу.
"Есть места, где они окапываются, где они заливают бетон, нагоняют технику. То есть те места, которые они сдавать не хотят. Для них, в принципе, хотя бы часть Херсонской области, а желательно вся - это очень важно", - рассказал Рахманин в интервью «Украинской правде».
По его словам, во-первых, это ворота в Крым.
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"Во-вторых, это так называемый путь к этому сухопутному коридору в сторону Приднестровья, от которого они не отказались. Не понятно, удастся ли им это реализовать. Я твердо верю, что нет, но планы такие у них есть,» - заверил Рахманин.
Напомним, Рахманин также рассказал об ошибках, которые исправил враг.
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