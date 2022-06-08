Житель Одесской области, любитель «русского мира» и «ЛНР», проведёт 8 лет в тюрьме.

Об этом сообщает прокуратура Одесской области.

Житель Беляевского района сотрудничал с оккупантами.

Приморский райсуд приговорил его к 8 годам заключения с конфискацией имущества.

"Сторонник «русского мира» через Telegram предоставлял представителям так называемой «ЛНР» информацию о количестве, размещении и перемещениях военной техники ВСУ, блокпостов терробороны, погранотрядов, численности личного состава", — рассказали в прокуратуре.

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Также осужденный сообщал об украинцах, которые помогают ВСУ в Одесской области, а также на территории бывшего Беляевского и Белгород-Днестровского районов.

Отметим, в доме без разрешения он хранил гладкоствольное огнестрельное оружие и взрывчатое вещество типа гексоген.

Напомним, в Одессе провели в последний путь легендарного командира морской пехоты: кадры прощания с Героем.

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