Об этом сообщил пресс-секретарь Одесской областной военной администрации Сергей Братчук в эфире телемарафона.
"Второго фронта не будет. Украина доказала свою мощь и силу", — заявил Братчук, говоря о том, что нападение оккупантов со стороны Приднестровья не ожидается.
Также спикер Одесской ОВА рассказал, что риски высадки морского десанта не исчезнут до конца войны, но сейчас у россиян нет возможности осуществить ее в Одесском регионе.
"Но сегодня нет такой активности в подготовительном процессе именно в проведении морской десантной операции. У врага на это нет ни средств, ни сил, нет всех составляющих, которые должны сопровождать эту десантную операцию", — пояснил Братчук.
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Братчук обратился к предателю Стремоусову: "За тобой уже пошли украинские партизаны"
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Также представитель ОВА сообщил, что российские корабли перегруппировываются и ведут постоянные маневры в Черном море.
Так, на острове Змеиный враг пытается обустроить позиции, системы противовоздушной обороны, реактивные системы залпового огня, радиолокацию и личный состав временного оккупационного гарнизона. В Черном море есть два корабля-носителя крылатых ракет морского базирования типа "Калибр", а также большие десантные корабли.
Напомним, Братчук обратился к предателю Стремоусову: "за тобой уже пошли украинские партизаны".
Также сообщалось, что враг стащил на остров Змеиный РСЗО, а в море прогремел взрыв.
Кроме того, Politeka.net писала, что разведка рассекретила новую хитрость россиян вокруг Одессы и блокады Черного моря.