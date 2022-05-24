Российские оккупанты распространяют фейк о размещении в одесских школах украинских огневых позиций.
Об этом в Facebook сообщила директор департамента образования и науки Одесского городского совета Елена Буйневич.
Соответствующее заявление чиновница сделала в связи с тем, что министерство обороны рф опубликовало информацию о якобы размещении в нескольких школах огневых позиций ВСУ, а на прилегающей территории – бронетехники, артиллерии и РСЗО.
"Минобороны РФ лжет. Ну, не впервые. Им не привыкать. Я понимаю и разделяю волнения жителей густонаселенных микрорайонов... Там вокруг высотки. Островки частного сектора и большие "чешки", "хрущевки", типичные для спальных районов. Там нет никаких огневых позиций, бронетехники и артиллерии", - подчеркивает Буйневич.
ВСУ сорвали план врага и освободили важный населенный пункт: "Россияне пытались..."
"Это абсолютно реально": Климкин предупредил, на что Путин может уговорить Лукашенко
Оккупанты ракетами ударили по учебному центру ВСУ, жертв десятки: "К сожалению, под обломками обнаружено..."
Мартыновская из "Мастер Шеф" удивила историей о россиянах в Каннах: "При всей моей толерантности..."
Уже не до 2035-го: Арестович "обновил" свой прогноз по срокам войны
Она акцентирует на том, что в школах находятся только охранники, директора, учителя. Сотрудники учебных заведений работают, в частности, педагоги заполняют журналы, проводят уроки в режиме онлайн, готовятся к завершению учебного года. Рядом проживает много людей, которые нервничают из-за вышеназванных заявлений оккупантов.
Напомним, оккупанты разворачивают в Крыму комплексы С-400 и укрепляются на Змеином.
Также сообщалось, что в Черном море заметили новейший российский фрегат "Адмирал Макаров" - чем это грозит.
Кроме того Politeka.net писала, что у Зеленского есть план Б - кто будет руководить страной в случае гибели президента Украины