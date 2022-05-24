Российские оккупанты распространяют фейк о размещении в одесских школах украинских огневых позиций.

Об этом в Facebook сообщила директор департамента образования и науки Одесского городского совета Елена Буйневич.

Соответствующее заявление чиновница сделала в связи с тем, что министерство обороны рф опубликовало информацию о якобы размещении в нескольких школах огневых позиций ВСУ, а на прилегающей территории – бронетехники, артиллерии и РСЗО.

"Минобороны РФ лжет. Ну, не впервые. Им не привыкать. Я понимаю и разделяю волнения жителей густонаселенных микрорайонов... Там вокруг высотки. Островки частного сектора и большие "чешки", "хрущевки", типичные для спальных районов. Там нет никаких огневых позиций, бронетехники и артиллерии", - подчеркивает Буйневич.

Она акцентирует на том, что в школах находятся только охранники, директора, учителя. Сотрудники учебных заведений работают, в частности, педагоги заполняют журналы, проводят уроки в режиме онлайн, готовятся к завершению учебного года. Рядом проживает много людей, которые нервничают из-за вышеназванных заявлений оккупантов.

Напомним, оккупанты разворачивают в Крыму комплексы С-400 и укрепляются на Змеином.

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