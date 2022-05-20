Ирландец приехал в Украину и работает волонтером в Одессе, помогая украинцам.
Как передает "Телеграф", он рассказал, что уже месяц, как занимается волонтёрством.
"У меня была возможность помочь деньгами, а также было свободное время. Я приехал сюда, чтобы быть волонтером и помочь людям", — рассказывает иностранец.
Он не жалеет, что приехал в Украину и он уверен, что в войне Украина победит.
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Дома у него остались родители, братья и сестры. Он планирует еще пробыть в Украине пару месяцев.
"Я рад, что могу хоть немного помочь. Я бы чувствовал себя плохо, если бы не приехал", — добавил ирландец.
Напомним, две трагедии случилось за один день, герои из Одессы отдали свои жизни за Украину, защищая Мариуполь.
Как писала Politeka.net, появились кадры с места нового ракетного удара по Одесчине.
Также Politeka.net сообщала, что оборвалась жизнь известного офицера, чей подвиг спас украинскую морскую авиацию.