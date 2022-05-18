16 мая 2022 года умер Константин Иванов, который в 2014 году якобы возглавил "Правый сектор" в Одессе. Об этом сообщил на своей странице в Facebook его сын Лев Иванов.
Иванова обвиняли в присвоении общественных денег, на него нападали и обливали зеленкой. Сергей Стерненко рассказал Суспільному, что Константин Иванов никогда не занимал должность главы "Правого сектора".
"Он выдавал себя за главу одесского" Правого сектора " в сентябре 2014 года и разворовывал деньги на гуманитарной помощи армии", – сообщил Стерненко и уточнил, что речь идет о сумме около 200 тысяч гривен.
По словам сына, волонтер скончался в результате длительной болезни.
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"Ушел Константин Иванов. И мне грустно. Он мог сделать очень много. Он был удивительным фантазером и при этом очень простым человеком, умеющим создавать самые сложные проблемы самому себе. Он был очень умный и талантливый, но... Все как-то резко оборвалось", – написал на странице умершего Михаил Бейзерман.
Напомним, две трагедии случилось за один день, герои из Одессы отдали свои жизни за Украину, защищая Мариуполь.
Как писала Politeka.net, появились кадры с места нового ракетного удара по Одесчине.
Также Politeka.net сообщала, что оборвалась жизнь известного офицера, чей подвиг спас украинскую морскую авиацию.