Об этом сообщила на своей странице в Facebook 28 отдельная механизированная бригада имени Рыцарей Зимнего Похода.
"Пытаясь скрыться от наших рыцарей оккупанты забыли две истины: наши глаза повсюду, а наше оружие достанет их даже из-под земли", — мощно подписали видео бойцы бригады.
Украинцы в комментариях к видео выразили благодарность и поддержку своим защитникам.
"Господи! Это же мой ребенок их и*ашит(сильно извиняюсь). Сыночек! За Украину! За нас, за детей! На мясо их!!!! Ты мой родной! Храни тебя Боже";
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"Искренняя благодарность Вам наши дорогие. Мы горды потому что у нас есть лучшие в мире защитники. Пусть Господь оберегает Вас от вражеской пули. Наши сердца и наши молитвы всегда рядом с вами";
"Гоните их с нашей земли, наши защитники! Пусть судьба и Бог берегут вашу жизнь! Героям слава и почет!";
"Молодцы ребята. Давите их так чтобы из них порох остался!!! Слава Украине! Героям Слава";
Напомним, эксперт ответил, сколько еще месяцев россия способна воевать даже без новых вооружений.
Также сообщалось, что в Одессе пятеро любителей "русского мира" устроили переполох: полиция выдала подробности.
Кроме того Politeka.net писала, что оккупанты выпустили в Одесской области три ракеты типа "Кинжал" с самолета стратегической авиации Ту-22.