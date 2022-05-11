Украинские военные из одесской бригады нанесли мощный удар по российским позициям и технике.

Об этом сообщила на своей странице в Facebook 28 отдельная механизированная бригада имени Рыцарей Зимнего Похода.

"Пытаясь скрыться от наших рыцарей оккупанты забыли две истины: наши глаза повсюду, а наше оружие достанет их даже из-под земли", — мощно подписали видео бойцы бригады.

Украинцы в комментариях к видео выразили благодарность и поддержку своим защитникам.

"Господи! Это же мой ребенок их и*ашит(сильно извиняюсь). Сыночек! За Украину! За нас, за детей! На мясо их!!!! Ты мой родной! Храни тебя Боже";

"Искренняя благодарность Вам наши дорогие. Мы горды потому что у нас есть лучшие в мире защитники. Пусть Господь оберегает Вас от вражеской пули. Наши сердца и наши молитвы всегда рядом с вами";

"Гоните их с нашей земли, наши защитники! Пусть судьба и Бог берегут вашу жизнь! Героям слава и почет!";

"Молодцы ребята. Давите их так чтобы из них порох остался!!! Слава Украине! Героям Слава";

"Были орки - стали шкварки

Горжусь нашими ВСУ".