Долгий комендантский час ввела Одесская областная военная администрация в регионе.
Соответствующее распоряжение подписал начальник ОВА полковник Максим Марченко.
Ограничения будут действовать с 21:00 субботы 9 апреля до 6:00 понедельника 11 апреля.
В администрации пояснили, что это связано с сегодняшней трагедией в Краматорске, где российские нацисты убили 50 человек и ранили 98.
«Обращаюсь с просьбой к одесситам и жителям области с пониманием отнестись к введенным ограничениям и не нарушать их. Такие меры необходимы, в первую очередь, для вашей безопасности, это сохранит вашу жизнь, потому что последствия могут быть роковыми», — пояснил полковник Марченко.
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