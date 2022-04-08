Долгий комендантский час ввела Одесская областная военная администрация в регионе.

Соответствующее распоряжение подписал начальник ОВА полковник Максим Марченко.

Ограничения будут действовать с 21:00 субботы 9 апреля до 6:00 понедельника 11 апреля.

В администрации пояснили, что это связано с сегодняшней трагедией в Краматорске, где российские нацисты убили 50 человек и ранили 98.

«Обращаюсь с просьбой к одесситам и жителям области с пониманием отнестись к введенным ограничениям и не нарушать их. Такие меры необходимы, в первую очередь, для вашей безопасности, это сохранит вашу жизнь, потому что последствия могут быть роковыми», — пояснил полковник Марченко.

Напомним об угрозе из Приднестровья: в ВСУ заявили о готовности сбивать самолеты.

Ранее власти Одессы предупредили горожан, что побережье остается опасным.

Напомним, "Мы должны спасти Одессу": Зеленский сделал тревожное заявление, раскрыв планы оккупантов