Гидрометцентр Черного и Азовского морей предупреждает об опасных метеорологических явлениях I уровня (желтого) опасности по Одесской области.

В первой половине дня — порывы юго-западного ветра 15-20 м/с.

Во второй половине дня 1 апреля ожидается усиление юго-западного ветра до 25-27 м/с.

В связи с ухудшением погодных условий одесская мэрия обращается к жителям города с просьбой быть бдительными, максимально ограничить перемещения и поездки.

«Просьба не оставлять транспортные средства под деревьями и линиями электропередач, осторожно передвигаться под деревьями – в результате сильного порывистого ветра возможно падение веток и кабелей»,— говорится в сообщении мэрии.

Напомним, в Одессе патрульные изымают автомобили: кто из водителей в зоне риска.

Кроме того Politeka.net писала, что Турция помогла Одессе и Николаеву спастись.