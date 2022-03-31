В Одессе и области сохраняется угроза ракетного удара со стороны Черного моря.

Об этом сообщил спикер ОВА Сергей Братчук, пишет Politeka.net.

По его словам, речь идет о ракетах типа «Калибр», которіе в настоящее время находятся на борту фрегата оккупантов «Адмирал Макаров».

«К сожалению, то, о чем мы с вами говорили постоянно – угроза нанесения ракетных ударов по Одессе, Одесскому региону и других областях нашего государства остается высокой. Угроза является постоянной. Мы говорим прежде всего о крылатых ракетах морского базирования типа «Калибр» - эта ракета есть на суднах, которые сейчас дислоцируются в акватории Черного моря. Более того, «Адмирал Макаров», есть такая «жестяная банка» в Севастополе, он сейчас пополнил свой боекомплект этими ракетами и готов к бою», - сообщил Братчук.

Данная ракета, пояснил Братчук, летит со скоростью более 800 км. в час и имеет заранее запрограммированную локацию.

«Это к вопросу, почему порой сирена звучит по всем регионам Украины», - подчеркнул Братчук, добавив, что данная ракета может менять свою траекторию несколько раз, поэтому ее не так уж легко сбить.

«Тем не менее, наши парни с этим очень хорошо справляются», - заверил Братчук.

Кроме того, спикер ОВА традиционно обратился к российским оккупантам: «Добро пожаловать в ад!»

Добавим, ранее глава военной администрации Максим Марченко сообщил, что в области всё спокойно, но возле Одессы продолжают маневрировать российские корабли. Тем временем в Николаевской области идут ожесточенные бои.

Напомним, одесский футболист рассказал, как город будет "встречать" россиян в случае атаки.

Также сообщалось, что Давид Арахамия рассекретил неизвестные детали о переговорах с РФ.

Кроме того Politeka.net писала, что Турция помогла Одессе и Николаеву спастись.