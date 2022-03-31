Об этом сообщил спикер ОВА Сергей Братчук, пишет Politeka.net.
По его словам, речь идет о ракетах типа «Калибр», которіе в настоящее время находятся на борту фрегата оккупантов «Адмирал Макаров».
«К сожалению, то, о чем мы с вами говорили постоянно – угроза нанесения ракетных ударов по Одессе, Одесскому региону и других областях нашего государства остается высокой. Угроза является постоянной. Мы говорим прежде всего о крылатых ракетах морского базирования типа «Калибр» - эта ракета есть на суднах, которые сейчас дислоцируются в акватории Черного моря. Более того, «Адмирал Макаров», есть такая «жестяная банка» в Севастополе, он сейчас пополнил свой боекомплект этими ракетами и готов к бою», - сообщил Братчук.
Данная ракета, пояснил Братчук, летит со скоростью более 800 км. в час и имеет заранее запрограммированную локацию.
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«Это к вопросу, почему порой сирена звучит по всем регионам Украины», - подчеркнул Братчук, добавив, что данная ракета может менять свою траекторию несколько раз, поэтому ее не так уж легко сбить.
«Тем не менее, наши парни с этим очень хорошо справляются», - заверил Братчук.
Кроме того, спикер ОВА традиционно обратился к российским оккупантам: «Добро пожаловать в ад!»
Добавим, ранее глава военной администрации Максим Марченко сообщил, что в области всё спокойно, но возле Одессы продолжают маневрировать российские корабли. Тем временем в Николаевской области идут ожесточенные бои.
Напомним, одесский футболист рассказал, как город будет "встречать" россиян в случае атаки.
Также сообщалось, что Давид Арахамия рассекретил неизвестные детали о переговорах с РФ.
Кроме того Politeka.net писала, что Турция помогла Одессе и Николаеву спастись.