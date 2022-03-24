На радостное событие в своем телеграм-канале отреагировал представитель Одесской Военной Администрации Сергей Братчук, пишет Politeka.net
«Мечты сбываются! Шли на Одессу, бежали в Бердянск. РоZийский большой десантный корабель "Орск" только что пошел на х#й! Добро пожаловать в ад!», - прокомментировал Братчук.
Второго марта Братчук сообщал, что возле Одессы был замечен корабль оккупантов.
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Фото "Думская"
Сегодня, 24 марта, жители Бердянска сообщили о мощных взрывах и пожаре в порту. Позже ВМС ВСУ Украины подтвердили, что в захваченном рф порту Бердянск был уничтожен большой десантный корабль "Орск" Черноморского флота оккупантов.
Примечательно, что ранее российские СМИ хвастались заходом «Орска» в Бердянск.
"Большой десантный корабль Черноморского флота "Орск" - первый боевой корабль России, который зашел в порт Бердянска, и он зашел сюда не просто так, а по своему прямому назначению - доставил технику", - рапортовали СМИ РФ.
Напомним, штурм Одессы обернулся для оккупантов настоящим кошмаром.
Также Politeka писала, что 21 марта украинские военные подбили корабль оккупантов у берегов Одессы. Противник успел обстрелять украинскую территорию.