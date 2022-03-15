К Одессе приближается атмосферный фронт из Атлантики

О том, что в этот вторник, над городом будет по-прежнему доминировать антициклон, и из-за этого синоптики прогнозируют комфортные метеоусловия, с ясным небом и относительным потеплением, пишет местно издание " 048.ua ".

Теплый антициклон продвинется немного дальше, и сохранит свое влияние над Одессой: отметки на термометрах вырастут на 4 градуса по Цельсию, однако с утра сохранится легкий мороз. Небо над городом останется ясным, и каких-либо осадков не предвидится, но возможен умеренный ветер с северо-западных направлений.

Море у побережья - спокойное: волны не поднимутся выше 0,2 метра. Температура воды - + 3 градуса по Цельсию, и не будет из меняться в течение суток.

Утром:

температура - от - 1 до + 2 градусов по Цельсию;

ветер - от 3,4 до 4,1 метра в секунду;

ясно.

Днем:

температура - от + 7 до + 9 градусов по Цельсию;

ветер - от 3,6 до 4,6 метра в секунду;

ясно.

Вечером:

температура - от + 5 до + 7 градусов по Цельсию;

ветер - от 2,9 до 4,3 метра в секунду;

ясно.

Ночью:

температура - от + 2 до + 3 градусов по Цельсию;

ветер - от 3,6 до 5,6 метра в секунду;

ясно.

К слову, до этого на "Politeka" писали о том, что в Одессе сохраняется угроза высадки десанта.

Также ранее мы информировали о том, что Потап жестко подколол россиян, показав одесские вывески.

А до этого наш портал сообщали о том, что в Одесской администрации обратились за помощью.