К Одессе приближается атмосферный фронт из Атлантики
О том, что в этот вторник, над городом будет по-прежнему доминировать антициклон, и из-за этого синоптики прогнозируют комфортные метеоусловия, с ясным небом и относительным потеплением, пишет местно издание "
Теплый антициклон продвинется немного дальше, и сохранит свое влияние над Одессой: отметки на термометрах вырастут на 4 градуса по Цельсию, однако с утра сохранится легкий мороз. Небо над городом останется ясным, и каких-либо осадков не предвидится, но возможен умеренный ветер с северо-западных направлений.
Море у побережья - спокойное: волны не поднимутся выше 0,2 метра. Температура воды - + 3 градуса по Цельсию, и не будет из меняться в течение суток.
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Утром:
- температура - от - 1 до + 2 градусов по Цельсию;
- ветер - от 3,4 до 4,1 метра в секунду;
- ясно.
Днем:
- температура - от + 7 до + 9 градусов по Цельсию;
- ветер - от 3,6 до 4,6 метра в секунду;
- ясно.
Вечером:
- температура - от + 5 до + 7 градусов по Цельсию;
- ветер - от 2,9 до 4,3 метра в секунду;
- ясно.
Ночью:
- температура - от + 2 до + 3 градусов по Цельсию;
- ветер - от 3,6 до 5,6 метра в секунду;
- ясно.
К слову, до этого на "Politeka" писали о том, что в Одессе сохраняется угроза высадки десанта.
Также ранее мы информировали о том, что Потап жестко подколол россиян, показав одесские вывески.
А до этого наш портал сообщали о том, что в Одесской администрации обратились за помощью.