В Одесской области, в момент получения неправомерной выгоды, были задержаны два сотрудника Налоговой службы
О том, что в понедельник, 14-го февраля, оперативной группой управления стратегических расследований Национальной полиции по Одесской, при содействии коллег-правоохранителей, поймали двух местных "налоговиков", которые, за определенную сумму, пообещали беспрепятственно выдать справки, допускающие к участию в тендерах, информирует
Как стало известно, первому "налоговику" за подобную помощь отдали 16,5 тысячи гривен наличными средствами, а второму только 13,5 тысячи гривен, перечислив деньги на специально открытый счет.
Обоих подозреваемых задержали согласно статье 208 "УПК Украины", и сейчас должны вынести подозрения. Также, инициировано проведение досудебного расследования по соответствующему уголовному производству по части 3 статьи 368 "УК Украины".
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Если вина фигурантов дела будет доказана, им грозит лишения свободы на срок от 5 до 10 лет, включая с ограничением на право занимать некоторые должности/заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет, не исключая конфискацию имущества.
К слову, до этого на "Politeka" писали о том, что одесситам рассказали, по какой причине море окрасилось в бурые цвета.
Также ранее мы информировали о том, что киевлянин решил сделать кому-то подарок на 14-е февраля, и украл огромный букет.
А до этого наш портал сообщали о том, что пригородная электричка, курсирующая по Одесской области, насмерть сбила женщину.