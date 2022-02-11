Деяния хулиганов попали на камеры наружного видеонаблюдения, сообщает КУ
Так, среди ночи 11 февраля в Черноморске трое несовершеннолетних крушили коммунальное имущество в Приморском парке.
Оператор зафиксировал на камеру акт вандализм и передал информацию группе быстрого реагирования, которая выехала на место и нашла парней.
Вандалами оказались жители Одессы и поселка Александровка, младшему всего 11 лет, среднему – 13, а самому старшему - 15 лет.
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Сейчас нарушителями и их родителями занимаются полицейские.
Видео можно просмотреть
Пользователи в соцсетях гневно комментируют действия малолетних негодяев.
"Раздать им веники и хай месяц улицы убирают, заборы бордюры красят.... Потом может неповадно будет",
"Что за выродки",
"Их жизнь уже наказала , обделив мозгами",
"Почему в такое время эти детки не дома?А потом помогите мой ребёнок пропал?",
" Зачем нам красота и порядок,в говне и бардаке комфортнее. Ломать не строить", - пишут в сети.
Напомним, что неадекват забросал камнями трамвай
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