Трое подростков, младшему из которых всего 11 лет, крушили урны в городском парке Одесской области.

Деяния хулиганов попали на камеры наружного видеонаблюдения, сообщает КУ "Муниципальная стража Черноморска".

Так, среди ночи 11 февраля в Черноморске трое несовершеннолетних крушили коммунальное имущество в Приморском парке.

Оператор зафиксировал на камеру акт вандализм и передал информацию группе быстрого реагирования, которая выехала на место и нашла парней.

Вандалами оказались жители Одессы и поселка Александровка, младшему всего 11 лет, среднему – 13, а самому старшему - 15 лет.

Сейчас нарушителями и их родителями занимаются полицейские.

Видео можно просмотреть тут.

Пользователи в соцсетях гневно комментируют действия малолетних негодяев.

"Раздать им веники и хай месяц улицы убирают, заборы бордюры красят.... Потом может неповадно будет",

"Что за выродки",

"Их жизнь уже наказала , обделив мозгами",

"Почему в такое время эти детки не дома?А потом помогите мой ребёнок пропал?",

" Зачем нам красота и порядок,в говне и бардаке комфортнее. Ломать не строить", - пишут в сети.

Напомним, что неадекват забросал камнями трамвай

Как сообщала Politeka, вандалы массово испоганили остановки в Одессе

Также Politeka писала, в Одессе атаковали новый трамвай, кадры: "водитель испугался и..."