Неизвестные хулиганы вывели из стоя совершенно новый трамвай «Одессей Макс», который курсировал по Одессе.

Хулиганы бросили булыжник и разбили лобовое стекло вагона, который курсирует по маршруту №26.

Инцидент случился в районе 5-й станции Люстдорфской дороги, сообщили в пресс-службе КП «Одесгорэлектротранс».

Водитель трамвая сильно испугался и попросил пассажиров покинуть салон.

Людям пришлось добираться другим транспортом.

В данный момент трамвай срочно отправлен на ремонт и в ближайшее время не сможет обслуживать вышеупомянутый маршрут.

Кроме того, об инциденте поставили в известность полицию. Те открыли уголовное производство и начали свое расследование.

Атаки на трамваи не редкость в Одессе.

Ранее мы писали, в центре Одессы неизвестные швырнули банку из-под шоколадной пасты Nutella прямо в окно трамвая. В результате пострадал пассажир, который сидел возле окна.



Также мы писали, хулиган бросил камень в ветровое стекло трамвая, следовавшего по маршруту №26.

Водитель трамвая удерживал неадеквата до приезда полиции.

Напомним, что неадекват забросал камнями трамвай, фото последствий: "водитель удерживал хулигана"

Как сообщала Politeka, вандалы массово испоганили остановки в Одессе: фото последствий

Также Politeka писала, в Одессе произошла авария с пострадавшими, кадры