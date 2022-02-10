Хулиганы бросили булыжник и разбили лобовое стекло вагона, который курсирует по маршруту №26.
Инцидент случился в районе 5-й станции Люстдорфской дороги, сообщили в
Водитель трамвая сильно испугался и попросил пассажиров покинуть салон.
Людям пришлось добираться другим транспортом.
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В данный момент трамвай срочно отправлен на ремонт и в ближайшее время не сможет обслуживать вышеупомянутый маршрут.
Кроме того, об инциденте поставили в известность полицию. Те открыли уголовное производство и начали свое расследование.
Атаки на трамваи не редкость в Одессе.
Ранее мы писали, в центре Одессы неизвестные швырнули банку из-под шоколадной пасты Nutella прямо в окно трамвая. В результате пострадал пассажир, который сидел возле окна.
Также мы писали, хулиган бросил камень в ветровое стекло трамвая, следовавшего по маршруту №26.
Водитель трамвая удерживал неадеквата до приезда полиции.
Напомним, что неадекват забросал камнями трамвай, фото последствий: "водитель удерживал хулигана"
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