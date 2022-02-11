Как пишет Politeka.net, об этом сообщили в
Так, по улице Степной мужчина проводил земляные работы и обнаружил неизвестный предмет.
На места происшествий были вызваны саперы, которые идентифицировали находку, как артиллерийский снаряд калибра 105 мм времен Второй мировой войны.
В тоже время за пределами села Иваново Одесского района во время земляных работ обнаружен боеприпас. На место вызова прибыли пиротехники и идентифицировали предмет как авиабомбу ФАБ -50.
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В ГСЧС отмечают, что группа пиратехников аварийно-спасательного отряда специального назначения уничтожены взрывоопасные предметы в специально отведенном месте.
Напомним, что авиабомбу и другие опасные находки случайно обнаружили на Одесчине: кадры с места
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