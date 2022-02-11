В Одесской области случайно была найдена авиационная бомба и артиллерийский снаряд, на место выехали саперы.

Как пишет Politeka.net, об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС области.

Так, по улице Степной мужчина проводил земляные работы и обнаружил неизвестный предмет.

На места происшествий были вызваны саперы, которые идентифицировали находку, как артиллерийский снаряд калибра 105 мм времен Второй мировой войны.

В тоже время за пределами села Иваново Одесского района во время земляных работ обнаружен боеприпас. На место вызова прибыли пиротехники и идентифицировали предмет как авиабомбу ФАБ -50.

В ГСЧС отмечают, что группа пиратехников аварийно-спасательного отряда специального назначения уничтожены взрывоопасные предметы в специально отведенном месте.

Напомним, что авиабомбу и другие опасные находки случайно обнаружили на Одесчине: кадры с места

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