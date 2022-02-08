Речь идет о селе Ивановка в Знаменской территориальной общине Березовского района, рассказал одесский журналист Игорь Столяров на своей странице в Facebook
Столяров отметил, что пожилая женщина умерла еще в прошлом году, однако о ее смерти он узнал только сейчас. Перед смертью пенсионерка жила в одиночестве. После этого в населенном пункте не осталось людей.
Журналист рассказал, что бабушка Маруся несколько лет оставалась единственной жительницей села Ивановка. Когда к женщине иногда заходили гости, она рассказывала им о своей молодости, а также говорила, что мечтает о возрождении родного села.
Отмечается, что несмотря на то, что село полностью вымерло, оно остается на картах.
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Пользователи сети пишут в комментариях, что думаю по этому поводу.
"Отдаленные последствия Голодомора…все было спланировано, чтобы земля осталась без хозяев… заключительный этап уничтожения села и титульной нации!",
"Горькая правда", - высказываются в сети.
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