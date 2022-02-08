В Одесской области нашли село, в котором не осталось людей, последняя жительница умерла в прошлом году в одиночестве.

Речь идет о селе Ивановка в Знаменской территориальной общине Березовского района, рассказал одесский журналист Игорь Столяров на своей странице в Facebook

Столяров отметил, что пожилая женщина умерла еще в прошлом году, однако о ее смерти он узнал только сейчас. Перед смертью пенсионерка жила в одиночестве. После этого в населенном пункте не осталось людей.

Журналист рассказал, что бабушка Маруся несколько лет оставалась единственной жительницей села Ивановка. Когда к женщине иногда заходили гости, она рассказывала им о своей молодости, а также говорила, что мечтает о возрождении родного села.

Отмечается, что несмотря на то, что село полностью вымерло, оно остается на картах.

Пользователи сети пишут в комментариях, что думаю по этому поводу.

"Отдаленные последствия Голодомора…все было спланировано, чтобы земля осталась без хозяев… заключительный этап уничтожения села и титульной нации!",

"Горькая правда", - высказываются в сети.

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