Как сообщили в
Копы оперативно прибыли на место. Их встретили родственники мужчины и сообщили, что он уже несколько дней не выходит на связь, а из соседей его никто не видел. Квартира мужчины была заперта. Патрульные вызвали спасателей и медиков.
Двое полицейских попали в квартиру на втором этаже через окно. Они увидели мужчину лежащим на диване. Одессита, который еле двигался, увезли в больницу.
Ранее мы писали, в Одессе на улице Махачкалинской 6а очевидцы заметили очень пьяную полицейскую.
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На кадрах женщина в форме патрульной полиции шатаясь, стоит возле холодильников с алкоголем. Она невнятно объясняет, что пришла в магазин после тяжелой работы.
«Не, ребята, простите, я после суток…»,- ответила полицейская.
Напомним, что пожилую женщину зажало десятками килограмм мусора в собственной квартире, видео: пришлось вызывать спасателей
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