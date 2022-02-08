Как сообщили в пресс-службе патрульной полиции, на днях инспекторам поступил сигнал, что в квартире на улице Лунина, 53-летний мужчина нуждается в помощи.

Копы оперативно прибыли на место. Их встретили родственники мужчины и сообщили, что он уже несколько дней не выходит на связь, а из соседей его никто не видел. Квартира мужчины была заперта. Патрульные вызвали спасателей и медиков.

Двое полицейских попали в квартиру на втором этаже через окно. Они увидели мужчину лежащим на диване. Одессита, который еле двигался, увезли в больницу.

Ранее мы писали, в Одессе на улице Махачкалинской 6а очевидцы заметили очень пьяную полицейскую.

На кадрах женщина в форме патрульной полиции шатаясь, стоит возле холодильников с алкоголем. Она невнятно объясняет, что пришла в магазин после тяжелой работы.

«Не, ребята, простите, я после суток…»,- ответила полицейская.

Напомним, что пожилую женщину зажало десятками килограмм мусора в собственной квартире, видео: пришлось вызывать спасателей

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