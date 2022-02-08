В Одессе перед школой нашли тело неизвестного мужчины, которое болталось в петле.

Жуткий инцидент случился рано утром 8 февраля около учебного заведения №63. Об этом сообщает телеграм-канал «Х. Одесса».

Повешенного мужчину обнаружила на баскетбольном кольце на стадионе завхоз школы. Женщина вызвала полицию.

На месте работала следственно-оперативная группа. Тело направили на судмедэкспертизу.

Сейчас устанавливается личность погибшего и другие обстоятельства трагедии.

В полиции инцидент пока не комментируют.

Ранее мы писали, в Одессе жительница Молдовы застрели молого парня.

Труп 21-летнего юноши нашли возле магазина «Колибри» очевидцы и позвонили в полицию.

Уже через некоторое время экипажи патрульной машины по горячим следам задержали предполагаемую убийцу. Ею оказазалась 36-летняя женщина из Молдовы.

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