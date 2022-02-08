Жуткий инцидент случился рано утром 8 февраля около учебного заведения №63. Об этом сообщает
Повешенного мужчину обнаружила на баскетбольном кольце на стадионе завхоз школы. Женщина вызвала полицию.
На месте работала следственно-оперативная группа. Тело направили на судмедэкспертизу.
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Сейчас устанавливается личность погибшего и другие обстоятельства трагедии.
В полиции инцидент пока не комментируют.
Ранее мы писали, в Одессе жительница Молдовы застрели молого парня.
Труп 21-летнего юноши нашли возле магазина «Колибри» очевидцы и позвонили в полицию.
Уже через некоторое время экипажи патрульной машины по горячим следам задержали предполагаемую убийцу. Ею оказазалась 36-летняя женщина из Молдовы.
Напомним, что мужчина устроил расправу в магазине ради 20 тысяч, детали трагедии и кадры
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