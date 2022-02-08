Одесситов удивила цена на капусту в супермаркете, она выше чем на зарубежные ананасы.

Цены на пекинскую капусту, которые вызвали недоумение у некотрых покупателей, показали в местном Telegram-канале "Odessa Today"(Чтобы просмотреть видео, скролльте страницу до конца)

Так, неприлично дорогую капусту заметили в супермаркете торговой сети АТБ

Ее точная стоимость составляет 48 грн 20 коп за килограмм.

В тоже время цены на ананас – 43 гривны 95 копеек за 1 кг.

«Ананасы, бананы, лимоны – экзотика? Нет капуста вот экзотика», - недоумевают покупатели.

Пользователи сети активно комментируют увиденное.

«Теперь в Одессе экзотика не ананасы 🍍 зарубежные, а капуста 🥬 отечественная… дожились»,

"Дочка попросили приготовить цветную капусту...я чуть в обморок не упала...90 грн/кг",

"Пекинская капуста в феврале! А чего автор не показал стоимость клубники? Люди вообще связь с реальностью потеряли",- пишут в сети.

Напомним, что бизнесмены устроили свалку огурцов, кадры: "Лучше пускай сгниют, но никому не достанутся"

Также Politeka сообщала, что одесситов поразила цена на молодую кукурузу: "Она золотая?"