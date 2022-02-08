Цены на пекинскую капусту, которые вызвали недоумение у некотрых покупателей, показали в местном
Так, неприлично дорогую капусту заметили в супермаркете торговой сети АТБ
Ее точная стоимость составляет 48 грн 20 коп за килограмм.
В тоже время цены на ананас – 43 гривны 95 копеек за 1 кг.
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«Ананасы, бананы, лимоны – экзотика? Нет капуста вот экзотика», - недоумевают покупатели.
Пользователи сети активно комментируют увиденное.
«Теперь в Одессе экзотика не ананасы 🍍 зарубежные, а капуста 🥬 отечественная… дожились»,
"Дочка попросили приготовить цветную капусту...я чуть в обморок не упала...90 грн/кг",
"Пекинская капуста в феврале! А чего автор не показал стоимость клубники? Люди вообще связь с реальностью потеряли",- пишут в сети.
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