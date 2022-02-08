Как сообщает пресс-служба Минздрава, за прошедшие сутки на территории Одесчины коронавирус диагностировали у 3 921 человека. 260 после болезни получили отрицательный тест, восемь – скончались.

Таким образом Одесская область вновь занимает первое место в стране по количеству заболевших. После нее следует Киев (2 862), на третьем месте – Львовская область (2 336).

За все время эпидемии в Одесской области заразились 286 511 человек, выздоровели - 233 957, умерли 5 777 жителей области, продолжают болеть 46 777 человек.

Ранее мы писали, что Игорь Кузин, главный санитарный врач страны, прокомментировал вопрос, который волнует многих украинцев.

Говоря о сроках отмены обязательного ношения масок в общественных местах, то Кузин отметил, что к концу 2022 года на это вряд ли можно расчитывать.

Напомним, что второй день подряд Одесчина бьет рекорды по ковиду

Как сообщала Politeka, на Одесчине зафиксирован наивысший показатель за время эпидемии

Также Politeka писала, Одесская область побила новый рекорд по коронавирусу