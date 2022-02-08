Жуткая расправа произошла в Кошарах Одесской области, сообщает пресс-служба регионального
Как стало известно, 56-летняя женщина не нашла другого способа избавиться от присутствия своего 54-летнего мужа, как лишить его жизни.
Заранее купив две бутылки водки, она напоила его, дождалась, когда он уснет, а потом разбила ему топором голову, замотала в одеяло и ночью на тачке вывезла на соседний огород.
Полицейские за считанные часы нашли убийцу.
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В содеянном женщина покаялась и рассказала, что хоть и прожили они с мужем всю жизнь, но обиды простить ему не смогла.
Семейная пара воспитывала троих несовершеннолетних детей.
Женщине грозит до 15 лет лишения свободы.
Ранее мы писали, в Одессе жительница Молдовы застрели молого парня.
Труп 21-летнего юноши нашли возле магазина «Колибри» очевидцы и позвонили в полицию.
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