В Одесской области жена обильно напоила мужа водкой и когда он вырубился, пробила ему голову топором.

Жуткая расправа произошла в Кошарах Одесской области, сообщает пресс-служба регионального ГУНП.

Как стало известно, 56-летняя женщина не нашла другого способа избавиться от присутствия своего 54-летнего мужа, как лишить его жизни.

Заранее купив две бутылки водки, она напоила его, дождалась, когда он уснет, а потом разбила ему топором голову, замотала в одеяло и ночью на тачке вывезла на соседний огород.

Полицейские за считанные часы нашли убийцу.

В содеянном женщина покаялась и рассказала, что хоть и прожили они с мужем всю жизнь, но обиды простить ему не смогла.

Семейная пара воспитывала троих несовершеннолетних детей.

Женщине грозит до 15 лет лишения свободы.

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