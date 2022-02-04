В новом году одесский зоопарк обзавелся новыми малышами – родились ягнята и козлята.

Хорошей новостью с горожанами поделилась пресс-служба Одесского зоопарка на странице в Фейсбук , и пригласила посетителей полюбоваться новым пополнением.

Так, в зверинце родились трое ягнят и двое козлят.

Все малыши хорошо себя чувствуют и хорошо питаются.

«Новый год продолжает радовать нас новым пополнением. В Одесском зоопарке родилось трое ягнят и два козлята. Все они хорошо себя чувствуют и хорошо питаются. Приходите в зоопарк увидеть наших малышей», - говорится в сообщении.

Также в зверинце показали первые снимки маленьких козлятам и ягнят.

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