Хорошей новостью с горожанами поделилась пресс-служба Одесского зоопарка на странице в
Так, в зверинце родились трое ягнят и двое козлят.
Все малыши хорошо себя чувствуют и хорошо питаются.
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«Новый год продолжает радовать нас новым пополнением. В Одесском зоопарке родилось трое ягнят и два козлята. Все они хорошо себя чувствуют и хорошо питаются. Приходите в зоопарк увидеть наших малышей», - говорится в сообщении.
Также в зверинце показали первые снимки маленьких козлятам и ягнят.
Напомним, что в одесском зоопарке показали, как ловили "тигра": "Напал на женщину и разгуливал по зверинцу"
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