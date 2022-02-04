Зимние холода и пасмурная погода порядком поднадоели одесситам, однако новый прогноз погоды от синоптиков должен их порадовать.

На выходных 5 и 6 февраля в Одессе потеплее, жители смогут ощутить весну.

В Гидрометцентре Черного и Азовского морейрассказали, что в субботу в Одессе выйдет солнце.

Температура ночью составит около нуля градусов, днем ​​будет в пределах +3…+5 градусов.

Ветер южный, 5-10 метров в секунду.

В воскресенье на небе в Одессе будет наблюдаться небольшая облачность.

Ветер юго-западный, 9-14 метров в секунду.

Температура ночью от -3 градусов до +2 градусов, днем ​​будет колебаться в пределах от +3 до +8.

На сайте Sinoptik.ua, 6 февраля метеорологи прогнозируют небольшой дождь. Осадки ожидаются ночью а днем будет сухо.

Температура утром -1 градус, днем повысится до +5, а к вечеру показатель термометра опустится до +2 градусов.

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Как сообщала Politeka, что принесет погода в феврале в Одессу

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