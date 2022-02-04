На выходных 5 и 6 февраля в Одессе потеплее, жители смогут ощутить весну.
В Гидрометцентре Черного и Азовского морейрассказали, что в субботу в Одессе выйдет солнце.
Температура ночью составит около нуля градусов, днем будет в пределах +3…+5 градусов.
Ветер южный, 5-10 метров в секунду.
Молодящаяся Алла Пугачева смутила раскованным видом в спущенной блузе: "Стыдно!"
50-летний Эктор Хименес-Браво наконец показал свою тайную возлюбленную: "Доброй ночи"
Роман Сасанчин и его семья не могут жить в подаренной на "Голосі країни" квартире: в чем причина
Жену известного футболиста застрелили на глазах у мужа: без мамы осталось трое детей
Жизнь беременной девушки трагически оборвалась под Киевом, подробности и фото: "Сидела рядом с мужем"
В воскресенье на небе в Одессе будет наблюдаться небольшая облачность.
Ветер юго-западный, 9-14 метров в секунду.
Температура ночью от -3 градусов до +2 градусов, днем будет колебаться в пределах от +3 до +8.
На сайте Sinoptik.ua, 6 февраля метеорологи прогнозируют небольшой дождь. Осадки ожидаются ночью а днем будет сухо.
Температура утром -1 градус, днем повысится до +5, а к вечеру показатель термометра опустится до +2 градусов.
Напомним, что Одессу накроет антициклон: что преподнесет погода жителям
Как сообщала Politeka, что принесет погода в феврале в Одессу
Также Politeka писала, ураган разбушевался на границе с Украиной, кадры стихии