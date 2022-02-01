Как сообщили в Гидрометцентре Черного и Азовского морей, в среду 2 февраля на дорогах Одессы и области будет образовываться гололедица.

Вместе с тем ожидаются осадки в виде дождя или мокрого снега. В связи с этим объявлено штормовое предупреждение.

В Одессе облачная погода продержится весь день. Скорость западного ветра составит 5-10 метров в секунду.

Столбик термометра ночью опустится до -1 градуса мороза, а днем поднимется не выше +1 тепла.

По Одесской области синоптики прогнозируют облачность с прояснениями. Ночью небольшие осадки, местами умеренные, гололед, гололедица.

Днем небольшой дождь. Ветер западный, 5-10 метро в секунду.

Ночью температура упадет до -2 градусов, днем градусник покажет от нуля до +5.

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