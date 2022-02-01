Как сообщили в Гидрометцентре Черного и Азовского морей, в среду 2 февраля на дорогах Одессы и области будет образовываться гололедица.
Вместе с тем ожидаются осадки в виде дождя или мокрого снега. В связи с этим объявлено штормовое предупреждение.
В Одессе облачная погода продержится весь день. Скорость западного ветра составит 5-10 метров в секунду.
Столбик термометра ночью опустится до -1 градуса мороза, а днем поднимется не выше +1 тепла.
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По Одесской области синоптики прогнозируют облачность с прояснениями. Ночью небольшие осадки, местами умеренные, гололед, гололедица.
Днем небольшой дождь. Ветер западный, 5-10 метро в секунду.
Ночью температура упадет до -2 градусов, днем градусник покажет от нуля до +5.
Напомним, что сильный ветер снова ворвется, синоптики предупредили об опасности: где будет хуже всего
Как сообщала Politeka, новая непогода приближается к Одессе, когда ждать
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