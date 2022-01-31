В частности, проблемы существуют на поселке Котовского и Таирова, пишет телеграм-канал
Как расказали местные жители, в доме по улице Академика Заболотного, 12, во второй парадной не работает грузовой лифт уже больше месяца. Жильцы опасаются ездить на маленьком, так как он постоянно ломается и издает скрипы.
А вот жители улицы Академика Королева говорят, что лифт сломался еще 25 января. Тогда же сообщили работникам "Одессалифт" - бесполезно. Лифт до сих пор не работает, а люди жалуются: "как выходить гулять с ребенком, если живешь на восьмом этаже?".
Жильцы обратили внимание, что платят за лифт согласно тарифу в платежках, но в итоге приходится идти пешком потому, что боятся застрять в кабинах.
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Ранее мы писали, в одной из многоэтажек Одессы оборвался лифт, в кабине находилась женщина с ребенком. ЧП случилось в начале месяца на улице Грушевского.
К счастью, сработала защита и подъемное устройство застряло между первым и вторым этажом. Перепуганных людей удалось извлечь из кабины при помощи лома. Они не пострадали.
Напомним, что в центре Одессы фасад дома полетел на головы прохожих: больше всего не повезло мужчине
Еще Politeka писала, одесситка под "веществами" устроила погром в чужой квартире, видео: вломилась и забаррикадировалась
Также Politeka сообщала, что в Одессе оборвался лифт в высотке