Жители одесских высоток стали массово жаловаться на неисправные лифты в двух крупных районах города.

В частности, проблемы существуют на поселке Котовского и Таирова, пишет телеграм-канал Новини.LIVE Odesa.

Как расказали местные жители, в доме по улице Академика Заболотного, 12, во второй парадной не работает грузовой лифт уже больше месяца. Жильцы опасаются ездить на маленьком, так как он постоянно ломается и издает скрипы.

А вот жители улицы Академика Королева говорят, что лифт сломался еще 25 января. Тогда же сообщили работникам "Одессалифт" - бесполезно. Лифт до сих пор не работает, а люди жалуются: "как выходить гулять с ребенком, если живешь на восьмом этаже?".

Жильцы обратили внимание, что платят за лифт согласно тарифу в платежках, но в итоге приходится идти пешком потому, что боятся застрять в кабинах.

Видео можно просмотреть здесь .

Ранее мы писали, в одной из многоэтажек Одессы оборвался лифт, в кабине находилась женщина с ребенком. ЧП случилось в начале месяца на улице Грушевского.

К счастью, сработала защита и подъемное устройство застряло между первым и вторым этажом. Перепуганных людей удалось извлечь из кабины при помощи лома. Они не пострадали.

Напомним, что в центре Одессы фасад дома полетел на головы прохожих: больше всего не повезло мужчине

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