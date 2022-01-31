Как пишет Politeka.net, о подозрительных предметах жители Белгород-Днестровского сообщили в полицию, информирует пресс- служба
Так, местный житель заметил на фонарных столбах примотанные изолентой гранаты, он тут же вызвал копов.
Прибывшие на место правоохранители установили, что гранаты являются муляжами, а установил их владелец дома поблизости в качестве средства от воров.
Домовладелец прикрепил к фонарным столбам камеры видеонаблюдения и чтобы их не украли, он решил отпугнуть воров "минированием".
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На данный момент полиция еще не решила как квалифицировать необычные действия мужчины. Продолжается проверка.
Ранее мы писали, в Одессе мужчина пришел на школьную площадку, где проводился детский спортивный праздник, поставил на стол гранату и потребовал выключить музыку. Однако, к счастью, реализовать задуманное не удалось, прибывшие копы повязали неадеквата.
Напомним, что мужчина с гранатометом и автоматом пригрозил подорвать патрульных: кадры с места ЧП
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