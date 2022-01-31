Жители одесской области не на шутку встревожились, когда увидели развешанные на фонарных столбах гранаты.

Как пишет Politeka.net, о подозрительных предметах жители Белгород-Днестровского сообщили в полицию, информирует пресс- служба ГУНП в Одесской области.

Так, местный житель заметил на фонарных столбах примотанные изолентой гранаты, он тут же вызвал копов.

Прибывшие на место правоохранители установили, что гранаты являются муляжами, а установил их владелец дома поблизости в качестве средства от воров.

Домовладелец прикрепил к фонарным столбам камеры видеонаблюдения и чтобы их не украли, он решил отпугнуть воров "минированием".

На данный момент полиция еще не решила как квалифицировать необычные действия мужчины. Продолжается проверка.

Ранее мы писали, в Одессе мужчина пришел на школьную площадку, где проводился детский спортивный праздник, поставил на стол гранату и потребовал выключить музыку. Однако, к счастью, реализовать задуманное не удалось, прибывшие копы повязали неадеквата.

Напомним, что мужчина с гранатометом и автоматом пригрозил подорвать патрульных: кадры с места ЧП

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