Как сообщили в пресс-службе регионального
Житель Болградского района, 2006 года рождения, вышел из дома 26 января и до сих пор не вернулся. Телефон парня отключен, поэтому родственники не знают, что думать. Они обратились в полицию.
В день исчезновения Никита был одет в черные джинсы и светло-зеленую куртку и обут в темные кроссовки с красной нашивкой.
Парень выглядит на свой возраст, его рост 170-175 см, худощавого телосложения, у него длинные темно-русые волосы.
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Любую информацию относительно пропавшего просьба предоставлять по телефонам: (04846) 4-19-24, (097) 170-56-19 или на линию 102.
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