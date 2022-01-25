Как пишет Politeka.net, подробности ограбления на поселке Таирова сообщили в пресс-службе
Злоумыленник проник через окно в квартиру на первом этаже высотки на проспекте Небесной сотни. Для этого он использовал обычную отвертку. И вынес оттуда технику на сумму около 50 тысяч гривен.
Полицейские становили личность домушника и уже задержали его.
Им оказался 26-летний рецидивист. Часть похищенных вещей, которые он уже успел сбыть с рук, найдены, остальное имущество разыскивается.
Пугачева после многочисленных пластик поразила самоуверенным заявлением: "Меня любят любую..."
Эктор Хименес-Браво хлестко подшутил над Ярославским на съемках «Мастер Шеф»: «Вы уже поняли, что…»
ЧП в школах Одессы, родителей просят срочно забрать детей: кадры и что известно
Сын знаменитой актрисы решил уйти из жизни после своего дня рождения: "Наша семья опустошена"
"Жалели и не сообщали": выяснились вопиющие подробности трагедии с 11-летним Максимом
Теперь молодому человеку придеться опять возвращатся в тюрьму, где он проведет ближайшие 6 лет.
Ранее мы писали, в Одесской области мужчина завладел автомобилем работников газовой службы, пока те проверяли счетчик.
Злоумышленник не смог объяснить, зачем это сделал из-за наркотического опьянения.
Напомним, что
А еще Politeka писала, что мужчина с ножом внезапно набросился на прохожих
Также Politeka сообщала, что трагедия настигла молодого моряка в порту Одессы