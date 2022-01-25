В Одессе вор при помощи отвертки забрался в чужую квартиру и вынес оттуда всю технику.

Как пишет Politeka.net, подробности ограбления на поселке Таирова сообщили в пресс-службе Нацполиции в Одесской области.

Злоумыленник проник через окно в квартиру на первом этаже высотки на проспекте Небесной сотни. Для этого он использовал обычную отвертку. И вынес оттуда технику на сумму около 50 тысяч гривен.

Полицейские становили личность домушника и уже задержали его.

Им оказался 26-летний рецидивист. Часть похищенных вещей, которые он уже успел сбыть с рук, найдены, остальное имущество разыскивается.

Теперь молодому человеку придеться опять возвращатся в тюрьму, где он проведет ближайшие 6 лет.

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Злоумышленник не смог объяснить, зачем это сделал из-за наркотического опьянения.

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