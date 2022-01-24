Как пишет Politeka.net, подробности похищения чужого авто сообщили в прес-сслужбе регионального
Так,в одном из сел Криниченской громады 32-летний местный житель заметил открытый Volkswagen Passat.
Хозяин автомобиля, газовщик, отлучился ради проверки счетчика на пару минут, поэтому не стал запирать машину. Злоумышленник воспользовался такой неосторожностью и решил покататься, а затем просто бросил авто на окраине.
Полицейским удалось разыскать машину и вернуть ее владельцу в целости и сохранности спустя несколько часов после пропажи.
Пугачева после многочисленных пластик поразила самоуверенным заявлением: "Меня любят любую..."
На границе нашли застреленным пограничника, ему было 19 лет: подробности трагедии
"Прощай, друг!": остановилось сердце известного украинца-патриота, подробности трагедии
Экс-"Холостяк" Заливако запечатлел Анну Богдан в постели: "Первый день совместной жизни"
"Жалели и не сообщали": выяснились вопиющие подробности трагедии с 11-летним Максимом
Злоумышленник не смог объяснить, зачем это сделал из-за наркотического опьянения.
Теперь горе-шоферу придется заплатить не только штраф в 17 000 гривен, но и провести за решеткой от трех до пяти лет.
Напомним, что
А еще Politeka писала, что мужчина с ножом внезапно набросился на прохожих
Также Politeka сообщала, что трагедия настигла молодого моряка в порту Одессы