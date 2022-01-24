В Одесской области мужчина завладел автомобилем работников газовой службы, пока те проверяли счетчик.

Как пишет Politeka.net, подробности похищения чужого авто сообщили в прес-сслужбе регионального ГУНП .

Так,в одном из сел Криниченской громады 32-летний местный житель заметил открытый Volkswagen Passat.

Хозяин автомобиля, газовщик, отлучился ради проверки счетчика на пару минут, поэтому не стал запирать машину. Злоумышленник воспользовался такой неосторожностью и решил покататься, а затем просто бросил авто на окраине.

Полицейским удалось разыскать машину и вернуть ее владельцу в целости и сохранности спустя несколько часов после пропажи.

Злоумышленник не смог объяснить, зачем это сделал из-за наркотического опьянения.

Теперь горе-шоферу придется заплатить не только штраф в 17 000 гривен, но и провести за решеткой от трех до пяти лет.

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