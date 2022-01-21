ВСУ показали фото молодого офицера, который отметился геройским поступком на одном из полигонов Украины.

Выпускник военного вуза в Одессе совершил геройский поступок, он спас жизнь побратима от взрыва гранаты, но при этом пострадал сам.

О молодом офицере и его поступке рассказали в командовании Сил логистики ВСУ, пишет Politeka.net

После окончания Военной академии в Одессе 25-летний Богдан Федосенко приехал в Николаевскую область.

Во время учений на полигоне он заметил, как один из военных неудачно метнул гранату и она скатилась на землю. Федосенко оттолкнул от места взрыва гранаты сержанта Романа Шубина, закрыл его собой и спас жизнь подчиненному.

Сам молодой офицер получил осколочное ранение. В военном госпитале ему оказали всю необходимую помощь. Теперь героя ждет недолгая реабилитация.

Пользователи в соцсетях восхитились поступком Богдана Федосенко, они называют его настоящим офицером и желают ему скорейшего выздоровления.

" Молодец!!! Респект и уважение!!!!",

"На таких, как ты Бодя, держится армия",

"Богдан, ты настоящий офицер",

"Герои среди нас",

"Богдан, это геройский поступок! Горжусь тобой! Желаю тебе скорейшего выздоровления! Героям слава!"

"Мужской поступок! Здоровья тебе!!!!!! Родителям низкий поклон!!",

" С такими вы победите. Новое поколение выбирает Украину", - пишут в сети.

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