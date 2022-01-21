Синоптики сообщили жителям Одессы, какая погода ожидает их перед выходными.

В пятницу, 21 января, почти всю Украину накрыло снегом и метелью, синоптики не исключают, что снежные осадки доберутся до Одесского региона.

Как пишет Politeka.net, с прогнозом погоды в Одессе перед выходными поделились метеорологи Гидрометцентра Черного и Азовского морей.

По их данным, на протяжении всего дня в городе будет наблюдаться переменная облачность, ночью, возможно, пойдет снег. Ветер западный, скорость составит 9-14 метров в секунду, ночью и утром — местами порывы до 15-17 метров в секунду.

Температурные показатели в течении дня будут такими: утром – от нуля до +1 градусов тепла, днем +3…0, к вечеру температура опустится до -1…-3 градусов мороза.

Напомним, синоптики осчастливи украинцев весенним прогнозом погоды: температура повысится до +28

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