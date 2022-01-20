Трагический инцидент случился накануне в порту города Южный Одесской области, сообщили в пресс-службе регионального ГУНП.

Известно, что тепловоз наехал на 50-летнего сборщика поездов, когда тот переводил стрелки на железнодорожном полотне.

Мужчина получил травмы несовместимые с жизнью и скончался на месте.

51-летний машинист утверждает, что попросту не заметил железнодорожника на рельсах.

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Полиция выясняет все обстоятельства трагедии и опрашивает свидетелей.

Ранее мы писали, нарушение правил дорожного движения привело к столкновению фуры с тепловозом на одесской железной дороге.

Водитель грузовика, проигнорировав предупредительные сигналы, выехад на переезд, где на него совершил наезд тепловоз.

Шофер получил черепно-мозговую травму и был доставлен в больницу.

Напомним, что поезд столкнулся с фурой на переезде: кадры с места происшествия

А еще Politeka писала, что трагедия произошла со школьником на железной дороге под Одессой: угодил в реанимацию