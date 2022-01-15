Как пишет Politeka.net, смертельный наезд случился накануне вечером перед перекрестком с проспектом Добровольского. Об этом сообщили в пресс-службе
В полиции рассказали, что водитель грузового автомобиля сбил женщину, которая переходила дорогу, после наезда мужчина скрылся с места происшествия.
Очевидцы вызвали скорою помощь, а заодно и полицию, они передали ориентировки транспортного средства правоохранителям.
Прибывшие медики лишь констатировали смерть неизвестной женщины. Ее личность сейчас устанавливается.
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Полицейские отправились на поиски виновника аварии и вскоре его задержали.
Мужчина скрывался в Косовке Березовского района.
Сейчас полицейские выясняют обстоятельства происшествия. Шофера проверят на алкоголь в крови, назначен ряд экспертиз.
Напомним, что авто влетело в отбойник возле кафе, внутри находилась девушка: кадры трагедии в Одессе
Как Politeka писала, микроавтобус врезался в грузовик на трассе Киев–Одесса: появились информация о пострадавших
Также Politeka сообщала, что семья с 4-летним ребенком попала в аварию на трассе Киев-Одесса: авто перевернулось несколько раз.