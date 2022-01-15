В Одессе водитель грузовика на глазах у прохожих наехал на неизвестную женщину и не обратил на это внимания, он поехал дальше, а пострадавшая скончалась.

Как пишет Politeka.net, смертельный наезд случился накануне вечером перед перекрестком с проспектом Добровольского. Об этом сообщили в пресс-службе ГУНП в Одесской области.

В полиции рассказали, что водитель грузового автомобиля сбил женщину, которая переходила дорогу, после наезда мужчина скрылся с места происшествия.

Очевидцы вызвали скорою помощь, а заодно и полицию, они передали ориентировки транспортного средства правоохранителям.

Прибывшие медики лишь констатировали смерть неизвестной женщины. Ее личность сейчас устанавливается.

Полицейские отправились на поиски виновника аварии и вскоре его задержали.

Мужчина скрывался в Косовке Березовского района.

Сейчас полицейские выясняют обстоятельства происшествия. Шофера проверят на алкоголь в крови, назначен ряд экспертиз.

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