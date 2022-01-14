Страшное ДТП случилось днем, 14 января возле кафе «За рулем», что находится перед Еврейским кладбищем. Об этом сообщают ряд
По рассказам очевидцев, автомобиль Мерседес, который двигался в сторону Одессы на высокой скорости столкнулся с KIA.
Потом легковушка столкнулась с эвакуатором и двумя фурами.
В итоге Мерседес влетел в отбойник.
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Авария унела жизни бойцов АТО: "Ехали на похороны, но так и не доехали"
На место ДТП съехались полиция, скорая и спасатели.
На кадрах видно, как сотрудники ГСЧС вырезают тело девушки водителя из покореженного авто.
В Telegram-канале также имеется информация, что погибла 25-летняя девушка. Сейчас выясняются более детальные подробности.
В полиции аварию пока не комментировали.
Ранее мы писали, сегодня на трассе Одесса – Рени под колесами рейсового автобуса погиб мужчина, который перебегал дорогу в неположенном месте.
В салоне автобуса в момент аварии находились десять пассажиров и два водителя, никто не пострадал.
Напомним, что микроавтобус врезался в грузовик на трассе Киев–Одесса: появились информация о пострадавших
Как Politeka писала, жуткая авария на Набережном шоссе в Киеве, кадры: "авто перевернулось на крышу".
Также Politeka сообщала, что семья с 4-летним ребенком попала в аварию на трассе Киев-Одесса: авто перевернулось несколько раз.