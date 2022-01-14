На трассе Киев-Одесса возле кафе автомобиль врезался в отбойник, погибла девушка.

Страшное ДТП случилось днем, 14 января возле кафе «За рулем», что находится перед Еврейским кладбищем. Об этом сообщают ряд Telegram-каналов.

По рассказам очевидцев, автомобиль Мерседес, который двигался в сторону Одессы на высокой скорости столкнулся с KIA.

Потом легковушка столкнулась с эвакуатором и двумя фурами.

В итоге Мерседес влетел в отбойник.

На место ДТП съехались полиция, скорая и спасатели.

На кадрах видно, как сотрудники ГСЧС вырезают тело девушки водителя из покореженного авто.

В Telegram-канале также имеется информация, что погибла 25-летняя девушка. Сейчас выясняются более детальные подробности.

В полиции аварию пока не комментировали.

Ранее мы писали, сегодня на трассе Одесса – Рени под колесами рейсового автобуса погиб мужчина, который перебегал дорогу в неположенном месте.

В салоне автобуса в момент аварии находились десять пассажиров и два водителя, никто не пострадал.

Напомним, что микроавтобус врезался в грузовик на трассе Киев–Одесса: появились информация о пострадавших

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