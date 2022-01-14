Женщину с ребенком заметили днем 13 января на улице Мечникова и сфотографировали, пишет издание
Так, на кадрах видно, как женщина ромской национальности вместе с мальчиком ехали на «колбасе» 11-го трамвая — устройстве для сцепления вагонов.
Очевидно, таким способом они решили сэкономить на проезде.
Однако, такой бесплатный проезд может обернуться трагедией.
Как менялось лицо Аллы Пугачевой после пластических операций: "Такая разная..."
Жизнь пассажира оборвалась во время поездки в одесской маршрутке: что известно о трагедии
Найдено тело пропавшей почти две недели назад украинки: "Писала, что отдыхает в Египте..."
Анджелина Джоли взбудоражила внешностью в узких джинсах на отдыхе с дочерью: кадры с прогулки
Известный ведущий не вернулся с отдыха с женой, появились подробности трагедии: "Врачи пытались помочь"
Пользователи сети взобрались комментариями после увиденного.
«Скоро 25% населения будет ездить»,
«Бедный ребёнок»,
«Проезд 8 гривен -- и за двоих....не всем по карману...»,
«У женщины нет мозгов»,
«А потом, если что-то случилось, то виноват водитель»,
«Цена билета и на трамвай теперь не малая, не покатаешься»,
«А никто не подумал, что у женщины денег может нет»,
«Это уже слишком»,
«Ребёнка жаль ...реально ...ладно взрослый человек, но ребёнок должен терпеть это», - пишут в сети.
Напомним, что мужчина-антивакцинатор устроил шоу в трамвае, видео из Одессы: Не вздумайте делать
Еще Politeka писала, в Одессе трамвай сошел с путей и затормозил в столб: очевидцы сняли всё на видео