В Одессе женщина с ребенком решили сэкономить на проезде, прокатившись “зайцем” на сцепном устройстве сзади вагона трамвая.

Женщину с ребенком заметили днем 13 января на улице Мечникова и сфотографировали, пишет издание odessa.online.

Так, на кадрах видно, как женщина ромской национальности вместе с мальчиком ехали на «колбасе» 11-го трамвая — устройстве для сцепления вагонов.

Очевидно, таким способом они решили сэкономить на проезде.

Однако, такой бесплатный проезд может обернуться трагедией.

Пользователи сети взобрались комментариями после увиденного.

«Скоро 25% населения будет ездить»,

«Бедный ребёнок»,

«Проезд 8 гривен -- и за двоих....не всем по карману...»,

«У женщины нет мозгов»,

«А потом, если что-то случилось, то виноват водитель»,

«Цена билета и на трамвай теперь не малая, не покатаешься»,

«А никто не подумал, что у женщины денег может нет»,

«Это уже слишком»,

«Ребёнка жаль ...реально ...ладно взрослый человек, но ребёнок должен терпеть это», - пишут в сети.

Напомним, что мужчина-антивакцинатор устроил шоу в трамвае, видео из Одессы: Не вздумайте делать

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