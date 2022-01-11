В магазине Одессы покупательнице отказались продавать книжку на русском за «президентскую тысячу», продавец утверждает, что дело не в языке и озвучил свою версию.

Скандал разгорелся в книжном магазине на улице Жуковского, сообщают Новини.LIVE Odesa

По словам одесситки, ей отказали в покупке книги на российском языке.

«Именно в том магазине, как мне объяснили, я не смогу купить книгу на русском языке за средства "е-Поддержки", – говорит девушка.

Журналисты наведались в этот магазин и пообщались с его продавцом. Мужчина сообщил, что дело не в том, что книга на русском языке, книжный магазин попросту не может себе позволить продавать абсолютно все книги за виртуальные деньги.

В свою очередь адвокаты не исключают, что отказ продать книжку мог быть незаконным.

«Возможно там всё до банальности просто. Скорее всего, именно эта книга не находилась официально на балансе магазина и соответственно они не могли ее реализовать за безналичный расчет», - объяснил юрист.

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