Скандал разгорелся в книжном магазине на улице Жуковского, сообщают
По словам одесситки, ей отказали в покупке книги на российском языке.
«Именно в том магазине, как мне объяснили, я не смогу купить книгу на русском языке за средства "е-Поддержки", – говорит девушка.
Журналисты наведались в этот магазин и пообщались с его продавцом. Мужчина сообщил, что дело не в том, что книга на русском языке, книжный магазин попросту не может себе позволить продавать абсолютно все книги за виртуальные деньги.
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В свою очередь адвокаты не исключают, что отказ продать книжку мог быть незаконным.
«Возможно там всё до банальности просто. Скорее всего, именно эта книга не находилась официально на балансе магазина и соответственно они не могли ее реализовать за безналичный расчет», - объяснил юрист.
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