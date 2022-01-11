Как пишет Politeka.net, об этом сообщил советник президента Украины по экономическим вопросам Олег Устенко на странице в
По словам советника президента, с подорожанием газа на мировых рынках цена на сырье в продовольственной группе может вырасти до 20% в 2022 году. Поэтому не все украинцы смогут позволить себе приобретать даже базовые продукты питания.
«Безусловно государство защитит наименее имущих. Каналы поддержки здесь могут быть разнообразными – начиная от адресных выплат по аналогии с текущей программой через систему «Дия» до аналога американских food stamp»,– написал Устименко.
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При этом он попросил не путать возможное нововведение с советскими талонами, продуктовыми карточками и «прочими историческими атрибутами».
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