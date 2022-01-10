Как сообщает Politeka.net, серьезное ДТП произошло 10 января в Одессе на Слободке, в районе остановки Рачкова. Кадры разместили в
Как рассказали очевидцы, трамвай №18 тянул трамвай №1. Один из них сошел с рельсов и врезался в столб.
На кадрах можно увидеть о, что повреждения столба оказались серьезными, опора практически уничтожена.
К счастью, в результате аварии никто не пострадал.
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Ранее мы писали, в Одессе молодой парень не удержался на ногах и попал под колеса трамвая.
Как стало известно, 10-й трамвай переехал 21-летнего юношу. Пострадавшему отрезало обе ноги, он кричал на всю улицу.
На место прибыли скорая помощь, полиция и сотрудники ГСЧС.
Также подогнали кран, который поднял трамвай
Напомним, что мужчина-антивакцинатор устроил шоу в трамвае, видео из Одессы: Не вздумайте делать
Еще Politeka писала, в Одессе трамвай сошел с путей и затормозил в столб: очевидцы сняли всё на видео