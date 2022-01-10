В Одессе трамвай не только сошел с рельс, но и протаранил столб, уничтожив его основу.

Как сообщает Politeka.net, серьезное ДТП произошло 10 января в Одессе на Слободке, в районе остановки Рачкова. Кадры разместили в Telegram-канале "Одесса INFO".

Как рассказали очевидцы, трамвай №18 тянул трамвай №1. Один из них сошел с рельсов и врезался в столб.

На кадрах можно увидеть о, что повреждения столба оказались серьезными, опора практически уничтожена.

К счастью, в результате аварии никто не пострадал.

Ранее мы писали, в Одессе молодой парень не удержался на ногах и попал под колеса трамвая.

Как стало известно, 10-й трамвай переехал 21-летнего юношу. Пострадавшему отрезало обе ноги, он кричал на всю улицу.

На место прибыли скорая помощь, полиция и сотрудники ГСЧС.

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