Мужчину заметили в городе Измаиле вечером 7 января. ОБ этом пишет
По данным издания, мужчина «вооружился» флагом СССР и пришел к зданию местного военкомата. Причем, с этим флагом он угрожал дойти до Берлина.
Как выяснилось, переполох затеял 44-летний житель Измаила. Мужчина нигде не работает и уже неоднократно привлекался к административной, а также уголовной ответственности за приобретение, хранение или перевозку наркотиков без цели сбыта.
«Флаг изъяли, гражданина опросили и отпустили под личное обязательство», – говорится в сообщении.
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За демонстрацию запрещенной в Украине символики мужчине грозит максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет с конфискацией имущества.
Отметим, что в Украине запрещены коммунистическая, нацистская символика и "георгиевская" лента. За нарушения статьи закона предусматривают и административную, и уголовную ответственность.
Напомним, что в Одессе задержали мужчину в одежде с надписью СССР
Также Politeka сообщала, стало известно, как наказали любителя СССР в Одессе: носил футболку с гербом