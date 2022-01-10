В Одесской области отличился любитель советского союза, с флагом запретной символики он пришел к военкомату и принялся угрожать.

Мужчину заметили в городе Измаиле вечером 7 января. ОБ этом пишет Думская со ссылкой на собственные источники в полиции.

По данным издания, мужчина «вооружился» флагом СССР и пришел к зданию местного военкомата. Причем, с этим флагом он угрожал дойти до Берлина.

Как выяснилось, переполох затеял 44-летний житель Измаила. Мужчина нигде не работает и уже неоднократно привлекался к административной, а также уголовной ответственности за приобретение, хранение или перевозку наркотиков без цели сбыта.

«Флаг изъяли, гражданина опросили и отпустили под личное обязательство», – говорится в сообщении.

За демонстрацию запрещенной в Украине символики мужчине грозит максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет с конфискацией имущества.

Отметим, что в Украине запрещены коммунистическая, нацистская символика и "георгиевская" лента. За нарушения статьи закона предусматривают и административную, и уголовную ответственность.

Напомним, что в Одессе задержали мужчину в одежде с надписью СССР

Также Politeka сообщала, стало известно, как наказали любителя СССР в Одессе: носил футболку с гербом