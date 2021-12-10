Вел себя очень агрессивно

По улицам Одессы разгуливал агрессивный мужчина с геробом РФ на спине, когда ему сделали замечание, он полез в драку.

Потасовка произошла поздно вечером на углу улиц Новосельского и Торговая. Об этом сообщает Telegram-канал "Новости Одесса".

По словам очевидцев, мужчина, одетый в куртку с гербом страны-агрессора, ходил по улице и выкрикивал оскорбительные заявления против Украины.

Когда к нему подошли прохожие и попытались успокоить, полез в драку.

Очевидцы говорят, что мужчина был в состоянии алкогольного опьянения. После драки он сел в автомобиль и уехал.

«Бухое тело с гербом РФ на спине, ходил по улице и кричал всякий бред против Украины, его постарались успокоить, но получилось вот это…», - прокомментировали авторы телеграм-канала.

Одесситы уже обсудили происходящее в комментариях.

Они отметили, что ходить в Украине с гербом России в то время, когда украинские солдаты гибнут от российских пуль - это провокация.

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