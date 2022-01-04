В первый день нового года в Одесской области задержали троих мужчин, которые жестоко избили других людей.

Информация о драках появилась на сайте Нацполиции региона.

Сообщается, что на следующий день после празднования Нового года в Белгороде-Днестровском 44-летний мужчина избил своего 56-летнего свекра, а в Болградском районе 57-летний гражданин ранил ножом 45-летнего приятеля.

В полиции инциденты квалифицировали, как умышленное нанесение легких телесных повреждений.

В тоже время в развлекательном заведении города Арциза один посетитель избил другого так, что сломал ему череп.

По факту причинения гражданину тяжких телесных повреждений полицейские открыли уголовное дело. Обидчику грозит до 8 лет тюрьмы.

Напомним, что в Одессе молодой парень зарезал мачеху: подробности семейной драмы

А еще Politeka писала, что мужчина с ножом внезапно набросился на прохожих

Также Politeka сообщала, что новогодняя ночь обернулась трагедией для семей в Одесской области: оборвались жизни двух людей