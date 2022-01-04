Информация о драках появилась на
Сообщается, что на следующий день после празднования Нового года в Белгороде-Днестровском 44-летний мужчина избил своего 56-летнего свекра, а в Болградском районе 57-летний гражданин ранил ножом 45-летнего приятеля.
В полиции инциденты квалифицировали, как умышленное нанесение легких телесных повреждений.
В тоже время в развлекательном заведении города Арциза один посетитель избил другого так, что сломал ему череп.
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По факту причинения гражданину тяжких телесных повреждений полицейские открыли уголовное дело. Обидчику грозит до 8 лет тюрьмы.
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