Информация о драках появилась на сайте Нацполиции региона.

Сообщается, что на следующий день после празднования Нового года в Белгороде-Днестровском 44-летний мужчина избил своего 56-летнего свекра, а в Болградском районе 57-летний гражданин ранил ножом 45-летнего приятеля.

В полиции инциденты квалифицировали, как умышленное нанесение легких телесных повреждений.

В тоже время в развлекательном заведении города Арциза один посетитель избил другого так, что сломал ему череп.

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По факту причинения гражданину тяжких телесных повреждений полицейские открыли уголовное дело. Обидчику грозит до 8 лет тюрьмы.

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