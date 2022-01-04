Подробности случившегося рассказали в пресс-службе
Известно, что авария случилась в Суворовском районе Одессы 3 января около 11 часов вечера.
По данным полиции, водитель авто Chevrolet ехал по улице Южная дорога, однако во время поворота налево не предоставил преимущество встречному автомобилю Daewoo, что и стало причиной столкновения.
От удара автомобиль Daewoo отбросило в придорожную опору светофора, где автомобиль опрокинулся. Пострадавших нет. На водителя автомобиля Chevrolet оформили протокол.
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Ранее мы писали, 19-летний парень шел по обочине дороги, когда его сбил автомобиль "Москвич". За рулем легковушки находился 51-летний мужчина. Экспертиза показала, что он был пьян. Пострадавшего пешехода госпитализировали, однако врачам не удалось его спасти.
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