В Одессе случилось резонансное ДТП: автомобиль перевернулся на бок и снес светофор.

Подробности случившегося рассказали в пресс-службе патрульной полиции в Одесской области.

Известно, что авария случилась в Суворовском районе Одессы 3 января около 11 часов вечера.

По данным полиции, водитель авто Chevrolet ехал по улице Южная дорога, однако во время поворота налево не предоставил преимущество встречному автомобилю Daewoo, что и стало причиной столкновения.

От удара автомобиль Daewoo отбросило в придорожную опору светофора, где автомобиль опрокинулся. Пострадавших нет. На водителя автомобиля Chevrolet оформили протокол.

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